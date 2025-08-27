ua en ru
Фальшивые гривны и доллары: как проверить банкноты и не потерять деньги

Среда 27 августа 2025 06:40
Фальшивые гривны и доллары: как проверить банкноты и не потерять деньги Фото: Купюры номиналом 500 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Уровень подделок гривны и иностранной валюты вырос, но Нацбанк объясняет, как легко отличить настоящие банкноты благодаря современным защитным элементам и безопасному обмену в банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национально банка Украины (НБУ).

Регулятор сообщает, что уровень подделки банкнот гривны в 2024 году вырос по сравнению с последними годами, но ситуация остается контролируемой и не угрожает экономике.

По данным НБУ, на 1 млн настоящих банкнот приходилось около 5,1 поддельных, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 7,1. Для сравнения, в странах ЕС в 2023 году на 1 млн настоящих банкнот евро приходилось около 16 подделок.

Какие банкноты подделывают чаще всего

Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом 500 гривен (78% всех изъятых подделок) и 200 гривен (18%). Подделки старых банкнот остаются преобладающими, тогда как новые банкноты современного поколения (100, 200, 500, 1000 гривен) имеют усиленную защиту и составляют лишь 5,5% от всех изъятых подделок.

Что касается иностранной валюты, больше всего подделывали доллары США - 93% всех изъятых фальшивок, преимущественно номиналом 100 и 50 долларов. Евро подделывали реже - всего 7%, из них больше всего номиналами 200, 100 и 50 евро. Для безопасного обмена валют Нацбанк советует пользоваться только лицензированными пунктами обмена банков и небанковских финансовых учреждений.

Как отличить настоящие банкноты от подделки

Для проверки подлинности новых банкнот Нацбанк рекомендует обращать внимание на защитные элементы:

  • специальную банкнотную бумагу;
  • оптически-переменные элементы ("оконная" защитная лента, SPARK с эффектами движения и изменения цвета).

В случае сомнений относительно подлинности банкнот гривны или иностранной валюты граждане могут обращаться в банки для проведения бесплатной экспертизы НБУ. Настоящие деньги возмещаются, поддельные изымаются, а правоохранительные органы начинают расследование.

Нацбанк отмечает, что поддельные банкноты рассчитаны преимущественно на невнимательность граждан и кассиров, а современные банкноты с новыми защитными элементами практически невозможно подделать.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что НБУ готовит пилотный проект е-гривны - цифровой формы безналичной гривны. Выбор технологического партнера почти завершен. Пилот должен дать данные для принятия решения о масштабном выпуске. Особое внимание уделяется опыту ЕЦБ и цифровому евро. Выпуск е-гривны пока не определен, сначала будет тестирование.

Также мы писали, что в 2025 году банкноты номиналом 1000 гривен стали самыми распространенными по сумме в наличном обращении, составляя почти половину всей гривны. Всего в Украине обращается 2,6 млрд банкнот на 851,2 млрд гривен и 15 млрд монет. Мелких банкнот и монет становится меньше, наибольший спрос среди монет сохраняется на 50 копеек.

