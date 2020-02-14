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По факту взрыва возле дома киевского бизнесмена открыли дело

Новости » Происшествия     14.02.2020 - 13:58
По факту взрыва возле дома киевского бизнесмена открыли дело
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инцидент со взрывом гранаты квалифицировали как хулиганство

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва неизвестного предмета около дома владельца "Ланет" Виктора Мазура в Васильковском районе Киевской области. Об этом РБК-Украина сказала представитель пресс-службы полиции Киевской области Виталия Грохольская.

По ее словам, открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

"Изъят неизвестный предмет, который взорвался во дворе дома", - сообщила Грохольская.

Она также добавила, что предмет отправлен на экспертизу, полиция принимает меры для задержания причастных.

Отметим, сегодня стало известно о том, что неизвестные бросили гранату в дом Мазура. В результате взрыва выбило окна, также поврежден фасад здания.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство общественного активиста. По данным спецслужбы, его пытались устранить за протесты против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях. Заказчик преступления передал предполагаемому киллеру гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

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