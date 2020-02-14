За фактом вибуху біля будинку київського бізнесмена відкрили справу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інцидент з вибухом гранати кваліфікували як хуліганство

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху невідомого предмета близько будинки власника "Ланет" Віктора Мазура у Васильківському районі Київської області. Про це РБК-Україна сказала представник прес-служби поліції Київської області Віталія Грохольська.

За її словами, відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

"Вилучено невідомий предмет, який вибухнув у дворі будинку", - повідомила Грохольська.

Вона також додала, що предмет відправлено на експертизу, поліція вживає заходів для затримання причетних.

Зазначимо, сьогодні стало відомо про те, що невідомі кинули гранату в будинок Мазура. В результаті вибуху вибито вікна, також пошкоджено фасад будівлі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України попередила замовне вбивство громадського активіста. За даними спецслужби, його намагалися усунути за протести проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів в Рівненській і Житомирській областях. Замовник злочину передав ймовірному кілеру гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати.