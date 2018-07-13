По факту взрыва в Днепре открыто дело

Новости Происшествия 13.07.2018 - 16:48
Фото: последствия взрыва в Днепре (dp.npu.gov.ua)
Фото: последствия взрыва в Днепре (dp.npu.gov.ua)

Взрыв в Днепре произошел вчера, 12 июля

Полиция открыла уголовное дело по факту гибели двух человек во время взрыва на предприятии в Днепре. Об этом сообщает прес-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Так, взрыв в Днепре произошел вчера, 12 июля 2018 года, в Самарском районе города. 

По информации полиции, по факту происшествия открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), полиция продолжает расследование события.

Напомним, в Днепре на предприятии произошел взрыв, врезультате которого погибли два человека.. Во время плавления специальных мателлов в электронной печи произошел взрыв.

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