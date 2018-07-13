За фактом вибуху в Дніпрі відкрито справу

Новини Надзвичайні події 13.07.2018 - 16:48
Фото: наслідки вибуху в Дніпрі (dp.npu.gov.ua)
Фото: наслідки вибуху в Дніпрі (dp.npu.gov.ua)

Вибух у Дніпрі стався вчора, 12 липня

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом загибелі двох людей під час вибуху на підприємстві в Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Так, вибух в Дніпрі стався вчора, 12 липня 2018 року, у Самарському районі міста.

За інформацією поліції, за фактом події порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), поліція продовжує розслідування події.

Нагадаємо, у Дніпрі на підприємстві стався вибух, в результаті якого загинули дві людини.. Під час плавлення спеціальних мателлів в електронній печі стався вибух.

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Теги:  ФК Дніпро,  полиция,  Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС