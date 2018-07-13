За фактом вибуху в Дніпрі відкрито справу

Вибух у Дніпрі стався вчора, 12 липня

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом загибелі двох людей під час вибуху на підприємстві в Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Так, вибух в Дніпрі стався вчора, 12 липня 2018 року, у Самарському районі міста.

За інформацією поліції, за фактом події порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), поліція продовжує розслідування події.

Нагадаємо, у Дніпрі на підприємстві стався вибух, в результаті якого загинули дві людини.. Під час плавлення спеціальних мателлів в електронній печі стався вибух.