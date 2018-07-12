У Дніпрі на підприємстві стався вибух, двоє людей загинули

Люди загинули під уламками цегляної печі внаслідок вибуху небезпечної суміші

У Дніпрі на вулиці Курсантська у четвер, 12 липня, прогримів вибух на одному з підприємств, у результаті загинули двоє людей. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"Внаслідок вибуху загинула одна людина та одна людина, у важкому стані госпіталізована до 2-ї міської лікарні, о 19:25 померла", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що повідомлення про вибух на вулиці Курсантській Самарського району надійшло до служби порятунку "101" 12 липня о 16:49.

До місця події було направлено рятувальників 3 та 18 державних пожежно-рятувальних частин.

Як з’ясували рятувальники, у цеху під час технологічного процесу в електричній печі з плавлення спеціальних металів стався вибух небезпечної суміші без подальшого горіння, внаслідок чого була зруйнована цегляна піч та металевий бункер над нею.

Фото: вибух у Дніпрі

Рятувальники дістали з-під цегли одну людину, другу витягли працівники підприємства ще до прибуття підрозділів ГУ ДСНС.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що, за попередніми даними, вибух на Рівненському полігоні 6 липня 2018 року стався внаслідок подвійного заряджання міномету.