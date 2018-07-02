По факту убийства женщины на Закарпатье полиция открыла производство

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству
По факту убийства женщины в Берегово на Закарпатье полиция открыла дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.
Как отмечается, происшествие произошло вчера, 1 июля 2018 года, на одной из улиц Берегово. Женщину обнаружили в бессознательном состоянии, ее до приезда полиции забрали медики, но спасти жизнь женщины не удалось.
"На шее 30-летней жительницы Берегово обнаружено ранение. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство", - говорится в повідомленнію
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Берегово на Закарпатье вчера, 1 июля, на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили ромку.