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Интервью

По факту убийства женщины на Закарпатье полиция открыла производство

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 09:19
Фото: лагерь ромов (facebook.com/amnestyua)
Фото: лагерь ромов (facebook.com/amnestyua)

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству

По факту убийства женщины в Берегово на Закарпатье полиция открыла дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Как отмечается, происшествие произошло вчера, 1 июля 2018 года, на одной из улиц Берегово. Женщину обнаружили в бессознательном состоянии, ее до приезда полиции забрали медики, но спасти жизнь женщины не удалось.

"На шее 30-летней жительницы Берегово обнаружено ранение. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство", - говорится в повідомленнію

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Берегово на Закарпатье вчера, 1 июля, на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили ромку.

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Теги публикации: Закарпатье, ромы, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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