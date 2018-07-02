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Інтерв'ю

За фактом вбивства жінки на Закарпатті поліція відкрила провадження

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 09:19
Фото: табір ромів (facebook.com/amnestyua)
Фото: табір ромів (facebook.com/amnestyua)

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вбивства

За фактом вбивства жінки в Берегово на Закарпатті поліція відкрила справу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Як зазначається, подія сталася вчора, 1 липня 2018 року, на одній із вулиць Берегова. Жінку виявили непритомною, її до приїзду поліції забрали медики, але врятувати життя жінки не вдалося.

"На шиї 30-річної мешканки Берегова виявлено поранення. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство", - йдеться у повідомленнію

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вбивства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Берегово на Закарпатті вчора, 1 липня, на території залізничного депо ножем смертельно поранили ромку.

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Теги публікації: Закарпаття, ромы, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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