За фактом вбивства жінки на Закарпатті поліція відкрила провадження

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вбивства

За фактом вбивства жінки в Берегово на Закарпатті поліція відкрила справу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Як зазначається, подія сталася вчора, 1 липня 2018 року, на одній із вулиць Берегова. Жінку виявили непритомною, її до приїзду поліції забрали медики, але врятувати життя жінки не вдалося.

"На шиї 30-річної мешканки Берегова виявлено поранення. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство", - йдеться у повідомленнію

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вбивства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Берегово на Закарпатті вчора, 1 липня, на території залізничного депо ножем смертельно поранили ромку.