На Закарпатье неизвестные ножом смертельно ранили ромку

Сейчас на месте происшествия работает местная и областная полиция

В городе Берегово на Закарпатье вчера, 1 июля, на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили ромку. Об этом сообщает местное издание "Новости Закарпатья".

Так, согласно информации журналистов издания, ранена женщина убежала от нападавших и добежала до дома одного из местных жителей. Однако, там от ранения скончалась.

"Женщине около 30-ти лет по словам местных ромов, женщину пытался убить кто-то "чужой", - отмечает издание.

Сейчас на месте происшествия работает местная и областная полиция.

Ранее, 23 июня, группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявлял, что полиция проведет срочные меры для защиты ромов в Украине, чтобы предупредить последующие приступы.