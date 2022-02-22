UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ранение жителя Марьинки: по факту обстрела возбудили дело

Автор: РБК-Украина

Сегодня в 17:30 в результате обстрела со стороны боевиков осколочное ранение получил 50-летний житель Марьинки. Полицейские открыли уголовное производство.

Об этом сообщило РБК Украина со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции.

Сегодня, 22 февраля, примерно в 17:30 в Марьинке осколочное ранение получил 50-летний мужчина, который находился по месту жительства. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в Курахово.

Пока оккупанты не прекращают огонь по городу. После завершения обстрела на месте происшествия будет работать следственно-оперативная группа полиции, которая зафиксирует последствия и нанесенные повреждения.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня боевики обстреляли Марьинку.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассМарьинкаАгрессия РФ