RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поранення жителя Мар'їнки: за фактом обстрілу відкрили справу

Автор: РБК-Україна

Сьогодні о 17:30 в результаті обстрілу з боку бойовиків осколкове поранення отримав 50-річний житель Мар'їнки. Поліцейські відкрили кримінальне впровадження.

Про це повідомило РБК Україна з посиланням на офіційний сайт Національної поліції.

Сьогодні, 22 лютого, приблизно о 17:30 у Мар’їнці осколкове поранення отримав 50-річний чоловік, який перебував за місцем мешкання. Потерпілого доставлено до медичного закладу у Кураховому.

Наразі окупанти не припиняють вогонь по місту. Після завершення обстрілу на місці події працюватиме слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксує наслідки та нанесені ушкодження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні бойовики обстріляли Мар'їнку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасМар'їнкаАгресія РФ