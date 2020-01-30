За фактом підпалу авто журналістки у Львові відкрили справу

Фото: згорілий автомобіль (lv.npu.gov.ua)

Поліція перевіряє версію підпалу через професійну діяльність

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Повідомляється, що, за словами постраждалої, близько опівночі невідомий підпалив її "Міцубісі Кольт" біля будинку. Після локалізації пожежі встановили, що в автомобілі пошкоджена передня частина кузова та моторний відсік.

Поліція встановлює причетних до підпалу транспортного засобу.

"Власниця автомобіля - відома львівська журналістка, пов'язує це зі своєю професійною діяльністю. Ця інформація буде перевірятися слідчим шляхом", - заявив начальник Національної поліції у Львівській області Василь Виконський.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді спалили автомобіль, який належав колишньому послу України у Швейцарії.

До цього в Одесі спалили автомобіль керівника митниці.