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За фактом підпалу авто журналістки у Львові відкрили справу

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 11:51
За фактом підпалу авто журналістки у Львові відкрили справу
Фото: згорілий автомобіль (lv.npu.gov.ua)

Поліція перевіряє версію підпалу через професійну діяльність

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом підпалу авто місцевої журналістки. Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

Повідомляється, що, за словами постраждалої, близько опівночі невідомий підпалив її "Міцубісі Кольт" біля будинку. Після локалізації пожежі встановили, що в автомобілі пошкоджена передня частина кузова та моторний відсік.

Поліція встановлює причетних до підпалу транспортного засобу.

"Власниця автомобіля - відома львівська журналістка, пов'язує це зі своєю професійною діяльністю. Ця інформація буде перевірятися слідчим шляхом", - заявив начальник Національної поліції у Львівській області Василь Виконський.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді спалили автомобіль, який належав колишньому послу України у Швейцарії.

До цього в Одесі спалили автомобіль керівника митниці.

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