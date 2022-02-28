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По факту обстрела жилого дома в Харькове возбудили уголовное дело

Автор: Наталья Юрченко

Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими оккупантами жилого дома в Харькове. В результате действий захватчиков погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По факту нарушения законов и обычаев войны проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

"По данным следствия, 28 февраля 2022 года в Харькове в квартиру по ул. Балакирева, 50 в кухонное окно залетел снаряд, в результате чего женщине оторвало ногу. Она доставлена в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи, где она умерла", - говорится в сообщении.

Во время выезда следственно-оперативной группы место трагедии снова обстреляли. В результате был поврежден газовый провод и служебное авто, а также произошло возгорание автомобилей гражданских лиц.

Напомним, что в Харькове 28 февраля российские войска массово обстреляли мирное население из "Градов".

В результате циничных действий врага погибли более 10 человек, также есть десятки раненых.

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