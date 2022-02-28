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За фактом обстрілу житлового будинку в Харкові порушили кримінальну справу

Автор: Наталія Юрченко

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу російськими окупантами жилого будинку в Харкові. В результаті дій загарбників загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За фактом порушення законів та звичаїв війни проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

"За даними слідства, 28 лютого 2022 року в Харкові у квартиру по вул. Балакірєва, 50 в кухонне вікно залетів снаряд, внаслідок чого жінці відірвало ногу. Її доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де вона померла", - йдеться у повідомленні.

Під час виїзду слідчо-оперативної групи місце трагедії знову обстріляли. В результаті був пошкоджений газовий провід та службове авто, а також сталось загоряння автомобілів цивільних осіб.

Нагадаємо, що у Харкові 28 лютого російські війська масово обстріляли мирне населення з "Градів".

В результаті цинічних дій ворога загинули понад 10 осіб, також є десятки поранених.

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