За фактом обстрілу житлового будинку в Харкові порушили кримінальну справу

За фактом порушення законів та звичаїв війни проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

"За даними слідства, 28 лютого 2022 року в Харкові у квартиру по вул. Балакірєва, 50 в кухонне вікно залетів снаряд, внаслідок чого жінці відірвало ногу. Її доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де вона померла", - йдеться у повідомленні.

Під час виїзду слідчо-оперативної групи місце трагедії знову обстріляли. В результаті був пошкоджений газовий провід та службове авто, а також сталось загоряння автомобілів цивільних осіб.