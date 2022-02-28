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Обстрел Харькова: более 10 погибших, десятки раненых

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Харьков, Понедельник 28 февраля 2022 16:18
Обстрел Харькова: более 10 погибших, десятки раненых Фото: российские оккупанты обстреляли Харьков (фото t.me Pravda_Gerashchenko)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты сегодня, 28 февраля, обстреляли ракетными системами залпового огня "Град" жилые районы Харькова. В результате вражеского обстрела погибли, по предварительным данным, более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную государственную администрацию и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"После последнего обстрела города Харькова в больницы поступило 31 человек с ранениями различной степени тяжести", - рассказали спасатели, отметив, что количество жертв и пострадавших может возрасти.

В ГСЧС добавили, что количество жертв будет названо позже. В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что под вражеским обстрелом погибли по меньшей мере 11 человек.

Всего за последние сутки, по данным спасателей, в больницы Харькова доставили 44 раненых. Семь человек из общего количества госпитализированных - скончались.

Напомним, обстрел Харькова произошел сегодня около полудня.

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