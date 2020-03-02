По факту обстрела Красногоровки открыли дело

Фото: последствия обстрела Красногоровки (dn.npu.gov.ua)

В ходе обстрела пострадала 73-летняя женщина

Полиция открыла уголовное дело по факту обстрела Красногоровки, в результате которого была ранена мирная жительница. Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что около 07:00 боевики открыли огонь по Красногоровке, три снаряда разорвались во дворе частного дома.

"В результате разрыва снарядов осколочное ранение получила 73-летняя местная жительница. В момент обстрела женщина находилась в доме, который был поврежден. Потерпевшая срочно госпитализирована. Сейчас за состоянием ее здоровья наблюдают врачи", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье "террористический акт", санкция предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, по данным украинской разведки, боевики в оккупированных районах Донецкой области принудительно отбирают недвижимость у местных жителей. Кроме того российские наемники, которые прибывают для ротации подразделений, занимают временно опустевшие дома. Также зафиксированы случаи обстрела личного автотранспорта местных жителей.