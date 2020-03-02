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За фактом обстрілу Красногорівки відкрили справу

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 17:04
За фактом обстрілу Красногорівки відкрили справу
Фото: наслідки обстрілу Красногорівки (dn.npu.gov.ua)

В ході обстрілу постраждала 73-річна жінка

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом обстрілу Красногорівки, в результаті якого була поранена мирна мешканка. Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Повідомляється, що близько 07:00 бойовики відкрили вогонь по Красногорівці, три снаряди розірвалися у дворі приватного будинку.

"В результаті розриву снарядів осколкове поранення отримала 73-річна місцева мешканка. У момент обстрілу жінка перебувала в будинку, який був пошкоджений. Потерпілу терміново госпіталізовано. Зараз за станом її здоров'я спостерігають лікарі", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за статтею "терористичний акт", санкція передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за даними української розвідки, що бойовики в окупованих районах Донецької області примусово відбирають нерухомість у місцевих жителів. Крім того російські найманці, які прибувають для ротації підрозділів, займають тимчасово спорожнілі будинки. Також зафіксовані випадки обстрілів особистого автотранспорту місцевих жителів.

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