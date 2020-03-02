Боевики в ОРДО принудительно изымают недвижимость у местных жителей, - разведка

Фото: боевики на Донбассе (youtube.com.vicenews)

Администрации боевиков не препятствуют незаконным действиям

В оккупированном Донецке боевики принудительно изымают объекты недвижимости у граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в ГУР, боевики аргументируют принудительное изымание недвижимости "нуждами мобилизации".

"Жители временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжают страдать от произвола командования российско-оккупационных войск. В частности, в Донецке с аргументацией "для нужд мобилизации" у граждан принудительно изымают объекты недвижимого имущества для размещения "подразделений силовых структур", - сообщили в украинской разведке.

Кроме этого российские наемники, прибывшие для ротации подразделений, занимают временно незаселенные дома местных жителей. Также зафиксированы случаи обстрела личного автотранспорта мирных жителей.

"Российские оккупационные администрации при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 1 марта, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов семь украинских военных получили ранения, один погиб.

Также сообщалось, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует нарушения договоренностей по размещению военной техники на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований России. В частности, боевики с нарушением размещают танки и артиллерию.