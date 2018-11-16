По факту минирования школ в Харькове открыто дело

Фото: место происшествия (hk.npu.gov.ua)

Полиция установила личность человека, сообщившего о "минировании"

Полиция открыла уголовное дело по факту минирования школ в Харькове 14 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, 14 ноября правоохранители получили информацию о минировании двух школ в Харькове на улице Академика Богомольца в Новобаварском районе города. В ходе проверки информации правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов. В настоящее время лицо, причастное к совершению уголовного правонарушения установлено.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Добавим, по информации местного издания NewsRoom, о "минировании" школ сообщила семиклассница. Отмечается, что охранник школы №153 сообщил полиции, что две ученицы получили SMS с текстом: "Ваша школа сейчас взорвется". Правоохранители установили, что "минер" - семиклассница, которая была в плохих отношениях с ученицами, которые получили SMS.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который сообщал о "минировании" банков на улицах Раисы Окипной и Никольско-Слободской.

РБК-Украина также писало, что 9 ноября в Харькове "минировали" здание горсовета на улице Квитки-Основьяненко, 7.