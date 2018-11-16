За фактом мінування шкіл у Харкові відкрито справу

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Поліція встановила особу, яка повідомила про "мінування"

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом мінування шкіл у Харкові 14 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, 14 листопда правоохоронці отримали інформацію про мінування двох шкіл у Харкові на вулиці Академіка Богомольця у Новобаварському районі міста. У ході перевірки інформації правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів. Наразі особа, причетна до скоєння кримінального правопорушення встановлена.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Додамо, за інформацією місцевого видання NewsRoom, про "мінування" шкіл повідомила семикласниця. Відзначається, що охоронець школи №153 повідомив поліції, що дві учениці отримали SMS з текстом: "Ваша школа зараз вибухне". Правоохоронці встановили, що "мінер" - семикласниця, яка була в поганих відносинах з ученицями, які отримали SMS.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали зловмисника, який повідомляв про "мінування" банків на вулицях Раїси Окіпної та Микільсько-Слобідській.

РБК-Україна також писало, що 9 листопада у Харкові "мінували" будівлю міськради на вулиці Квітки-Основ'яненка, 7.