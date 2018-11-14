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В Киеве задержали псевдоминера банков

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 19:06
В Киеве задержали псевдоминера банков
Фото: задержан злоумышленник (kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который сообщал о "минировании" банков на улицах Раисы Окипной и Никольско-Слободской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, правоохранители установили личность, которая сообщила о псевдозаминировании банков в Киеве - злоумышленником оказался 39-летний уроженец Черниговской области.

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Харькове заминировали две школы на ул. Академика Богомольца.

Добавим, также РБК-Украина сообщало, что 9 ноября неизвестный сообщал о минировании здания горсовета Харькова на улице Квитки-Основьяненко, 7. В ходе проверки правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных устройств.

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