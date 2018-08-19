По факту ДТП в Виннице открыто дело

В ДТП в Виннице один человек погиб, 7 ранены

По факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Виннице, которое произошло сегодня утром, открыто дело. Об этом говорится в сообщении на сайте облуправления Нацполиции.

Как отмечается, авария в Виннице произошла сегодня около пяти часов утра на объездной дороге, где автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с микроавтобусом FIAT Ducato. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, а еще 7 человек, в том числе 3-летний ребенок, госпитализированы.

Фото: ДТП в Виннице (vn.npu.gov.ru)

Сообщается, что погиб водитель Volkswagen Passat - житель Тернополь, а его жена и 3-летняя дочь госпитализированы. В микроавтобусе пострадали пятеро жителей Тернопольской области.

По факту ДТП в Виннице открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Виннице один человек погиб, а еще шесть получили ранения.