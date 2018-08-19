За фактом ДТП у Вінниці відкрито справу

У ДТП у Вінниці одна людина загинула, 7 поранено

За фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Вінниці, яка сталася сьогодні вранці, відкрито справу. Про це йдеться у повідомленні на сайті облуправління Нацполіції.

Як зазначається, аварія у Вінниці сталася сьогодні близько п'ятої години ранку на об’їзній дорозі, де автомобіль Volkswagen Passat зіштовхнувся з мікроавтобусом FIAT Ducato. Внаслідок аварії загинув водій легкового автомобіля, а ще 7 осіб, зокрема, 3-річна дитина, госпіталізовані.

Фото: ДТП у Вінниці (vn.npu.gov.ua)

Повідомляється, що загинув водій Volkswagen Passat - житель Тернопіль, а його дружина та 3-річна донька госпіталізовані. У мікроавтобусі постраждали п’ятеро мешканців Тернопільської області.

За фактом ДТП у Вінниці відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ДТП у Вінниці одна людина загинула, а ще шість отримали поранення.