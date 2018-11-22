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По факту ДТП с трамваем в Запорожье полиция открыла дело

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 11:30
По факту ДТП с трамваем в Запорожье полиция открыла дело
Фото: ДТП в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

В результате ДТП в Запорожье пострадали 9 человек

В Запорожье вчера, 21 ноября, в результате столкновения трамвая, маршрутки и легкового автомобиля пострадали 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как отмечается, авария произошла в Шевченковском районе города после 17 часов вечера на перекрестке улиц Героев 55-й бригады и 8-го Марта. Правоохранители установили, что водитель трамвая, не остановившись на красный сигнал светофора, совершила столкновение с маршруткой "Фольксваген", после чего произошло столкновение последнего транспортного средства с автомобилем "Мазда".

"В результате аварии с телесными повреждениями госпитализированы в больницу водитель "Фольксвагена" и его пассажир. 7 пассажиров этого же автомобиля были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой", - говорится в сообщении.

По факту аварии открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

По факту ДТП с трамваем в Запорожье полиция открыла дело

Фото: ДТП в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье трамвай протаранил маршрутку. По словам очевидцев ДТП, у трамвая отказали тормоза.

Также сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса Neoplan с легковым автомобилем Citroen Berlingo погиб один человек.

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