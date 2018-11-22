В Запорожье трамвай протаранил маршрутку, есть пострадавшие

Очевидцы ДТП утверждают, что у трамвая отказали тормоза
В Запорожье вечером в среду, 21 ноября, в Шевченковском районе трамвай протаранил маршрутку, предварительно - пострадали пять человек. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передает РБК-Украина со ссылкой на 061.ua.
На место происшествия выехали медики и правоохранители, обстоятельства аварии выясняются.
Также сообщают, что запорожский трамвай №14 на полном ходу врезался в маршрутное такси № 23 на перекрестке ул. Героев 55 бригады и ул. 8 Марта, причем основной удар пришелся на кабину маршрутки со стороны водителя.
От удара топливо из автобуса разлилось по проезжей части, его оперативно убрали спасатели ГСЧС.
Очевидцы ДТП утверждают, что у трамвая отказали тормоза.
Фото: ДТП с трамваем в Запорожье
Напомним, во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса Neoplan с легковым автомобилем Citroen Berlingo погиб один человек. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 38-летний житель города Золочев, столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом, который осуществлял перевозку между Польшей и Украиной.