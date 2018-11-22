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В Запорожье трамвай протаранил маршрутку, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 06:57
В Запорожье трамвай протаранил маршрутку, есть пострадавшие
Фото: на месте ДТП с трамваем (zanoza-news.com)

Очевидцы ДТП утверждают, что у трамвая отказали тормоза

В Запорожье вечером в среду, 21 ноября, в Шевченковском районе трамвай протаранил маршрутку, предварительно - пострадали пять человек. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик, передает РБК-Украина со ссылкой на 061.ua.

На место происшествия выехали медики и правоохранители, обстоятельства аварии выясняются.

Также сообщают, что запорожский трамвай №14 на полном ходу врезался в маршрутное такси № 23 на перекрестке ул. Героев 55 бригады и ул. 8 Марта, причем основной удар пришелся на кабину маршрутки со стороны водителя.

От удара топливо из автобуса разлилось по проезжей части, его оперативно убрали спасатели ГСЧС.

Очевидцы ДТП утверждают, что у трамвая отказали тормоза.

 

Фото: ДТП с трамваем в Запорожье

Напомним, во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса Neoplan с легковым автомобилем Citroen Berlingo погиб один человек. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 38-летний житель города Золочев, столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом, который осуществлял перевозку между Польшей и Украиной.

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