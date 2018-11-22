За фактом ДТП з трамваєм у Запоріжжі поліція відкрила справу

Фото: ДТП у Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

Внаслідок ДТП у Запоріжжі постраждали 9 осіб

У Запоріжжі вчора, 21 листопада, внаслідок зіткнення трамваю, маршрутки та легкового автомобілю постраждали 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Як зазначається, аварія сталася у Шевченківському районі міста після 17 години вечора на перехресті вулиць Героїв 55-ї бригади та 8-го Березня. Правоохоронці встановили, що водій трамваю, не зупинившись на червоний сигнал світлофора, скоїла зіткнення з маршруткою "Фольксваген", після чого відбулось зіткнення останнього транспортного засобу з автомобілем "Мазда".

"Внаслідок аварії з тілесними ушкодженнями госпіталізовані у лікарню водій "Фольксвагену" та його пасажир. 7 пасажирів цього ж автомобіля були також доставлені до лікарні та після надання медичної допомоги відпущені додому", - йдеться у повідомленні.

Наразі за фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: ДТП у Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку. За словами очевидців ДТП, у трамвая відмовили гальма.

Також повідомлялося, що у Львівській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу Neoplan із легковим автомобілем Citroen Berlingo загинула одна людина.