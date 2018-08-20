По факту ДТП с патрульной полицией в Сумах открыто уголовное дело

Результаты экспертизы ДТП в Сумах будут известны через несколько дней

По факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием служебного автомобиля патрульной полиции в Сумах начато уголовное производство. Об этом сообщил в ходе брифинга в понедельник, 20 августа, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, предварительно установлено, что служебный автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками двигался на вызов о разбойном нападении в центральной части города.

"Они столкнулись с автомобилем, который шел по главной трассе, а они шли со второстепенной дороги. Они ехали с проблесковыми маячками. Почему так случилось, что не рассчитал ни один, ни второй водитель момент столкновения - это и есть субъектом исследования уголовного дела", - сказал Князев.

Кроме того он добавил, что выводов экспертизы нужно будет подождать несколько дней. Сейчас следствие по делу продолжается. Для проведения полного расследования в Суммы направили представителей центрального аппарата Национальной полиции Украины.

Также полиция обращается к гражданам предоставлять информацию относительно ДТП, которое случилось с участием патрульного автомобиля полиции в Сумах.

Напомним, в Сумах 19 августа около 14:30, произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП пострадали четверо пешехнадел.

Известно, что экипаж патрульной полиции получил сообщение о разбойном нападении. По дороге на место происшествия, водитель автомобиля Audi A4, который двигался на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю патрульной полиции, который двигался с включенным специальным звуковым сигналом и маячками синего и красного цвета, после чего произошло столкновение автомобилей. Далее автомобиль Toyota Prius отбросило на обочину, где он наехал на пешеходов.