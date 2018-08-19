В Сумах авто полиции вылетело на тротуар и сбило пешеходов

В результате ДТП пострадали четыре пешехода

В Сумах сегодня, около 14:30, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП пострадали четыре пешехода. Об этом сообщает местное издание 0542.ua

Сообщается, что авария произошла на перекрестке улиц Перекопской и Петропавловской. В частности, автомобиль AUDI А4 столкнулся с автомобилем патрульной полиции, в результате удара авто полицейских отбросило на тротуар, где стояли пешеходы.

По предварительным данным, кроме водителей и пассажиров авто, пострадали 4 человека. На месте происшествия работают кареты скорой помощи и пожарные.

Фото (0542.ua)

Сегодня в г. Сумы около 15:00 на перекрёстке ул. Петропавловская и Перекопская произошло ДТП с участием патрульной полиции города. Есть пострадавшие. Опубліковано Вадимом Макаренком Неділя, 19 серпня 2018 р.

Напомним, вчера вечером на улице Ярославской зенитная установка "Бук", принимавшая участие в репетиции военного парада, приуроченной ко Дню независимости, въехала в здание бизнес-центра. Сегодня сообщалось, что Министерство обороны Украины проводит расследование дорожно-транспортного происшествия с военным автомобилем.