За фактом ДТП з патрульною поліцією в Сумах відкрито кримінальну справу

Результати еспертизи ДТП в Сумах будуть відомі за кілька днів

За фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю службового автомобіля патрульної поліції у Сумах розпочато кримінальне провадження. Про це повідомив у ході брифінгу в понеділок, 20 серпня, голова Національної поліції України Сергій Князєв.

За його словами, попередньо встановлено, що службовий автомобіль поліції з увімкненими проблисковими маячками рухався на виклик про розбійний напад у центральній частині міста.

"Вони зіткнулись з транспортним засобом, який йшов по головній трасі, а вони йшли з другорядної дороги. Вони їхали з проблисковими маячками. Чому так сталося, що не розрахував ні один, ні другий водій момент зіткнення - оце і є суб'єктом дослідження кримінальної справи", - - сказав Князєв.

Крім того він додав, що висновків експертиз потрібно буде зачекати кілька днів. Наразі слідство у справі триває. Для проведення повного розслідування до Сум направлено представників центрального апарату Національної поліції України.

Також поліція звертається до громадян надавати інформацію щодо ДТП, яка трапилась за участі патрульного автомобіля поліції у Сумах.

Нагадаємо, в Сумах 19 серпня близько 14:30, сталася ДТП за участі автомобіля патрульної поліції, в результаті ДТП постраждали четверо пішоходів.

Відомо, що екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про розбійний напад. По дорозі на місце пригоди, водій автомобіля Audi A4, який рухався на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу в русі службовому автомобілю патрульної поліції, який рухався з увімкненим спеціальним звуковим сигналом і з маячками синього і червоного кольору, після чого сталося зіткнення автомобілів. Далі автомобіль Toyota Prius відкинуло на узбіччя, де він наїхав на пішоходів.