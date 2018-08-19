Стали відомі подробиці ДТП за участі поліції в Сумах

За даними поліції у ДТП постраждали п'ять осіб

В патрульній поліції Сумської області розповіли подробиці аварії на перехресті вулиць Петропавлівська - Перекопська за участі автомобіля поліцейських. Про це повідомила прес-служба поліції в Facebook.

У поліції повідомили, що 19 серпня, близько 14 години 50 хвилин, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про розбійний напад. По дорозі на місце пригоди, водій автомобіля Audi A4, який рухався на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу в русі службовому автомобілю патрульної поліції, який рухався з увімкненим спеціальним звуковим сигналом і з маячками синього і червоного кольору, після чого сталося зіткнення автомобілів. Далі автомобіль Toyota Prius відкинуло на узбіччя, де він скоїв наїзд на пішоходів.

Попередньо встановлено, в результаті ДТП тілесні ушкодження отримали п'ять громадян, серед яких працівник патрульної поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах сьогодні, близько 14:30, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля патрульної поліції, в результаті ДТП постраждали чотири пішохода.