Фактор вулиці. Як Рада призначала Кабмін, але без міністра оборони

Ввечері середи, 15 липня, після засідання фракції СН за участю президента та кандидатів на посади в Кабміні здавалося, що всі кадрові інтриги успішно вирішилися.

Зокрема й головна – Михайло Федоров не стане міністром оборони в новому уряді, а його місце посяде Ігор Клименко, який очолював МВС.

Правда, деякі депутати зі "Слуги народу" в приватних розмовах з РБК-Україна все ж висловлювали сумніви щодо того, що потрібну кількість голосів за Клименка як голову Міноборони вдасться легко зібрати. Але розраховували, що за допомогою інших фракцій та груп 226 голосів "за" все ж знайдеться.

Що сказав Федоров

Один із факторів, який міг вплинути на ситуацію в сесійній залі – вулиця. Мітинги проти відставки Федорова хоч і не перевершили за масштабом минулорічні акції на підтримку НАБУ та САП, але все ж виявилися досить велелюдними, і не лише в Києві.

Крім того, на підтримку Федорова почали активно висловлюватися різні лідери думок, як формально пов'язані з Міноборони, так і сторонні. Гучний демарш у парламенті, також очевидно пов'язаний із цією ситуацією, вчинив голова гуманітарного комітету Микита Потураєв.

Та й сам Федоров на брифінгу, присвяченому підсумкам своєї роботи в Міноборони, був незвично, як для українських мірок, прямим і відвертим.

Зокрема, він визнав, що відразу після приходу в МО пропонував президенту змінити главкома Олександра Сирського, якого звинуватив у блокуванні прогресивних ініціатив команди Федорова.

"Не я створив "Скелю" і допустив те, що відбувається, не я запустив медійну кампанію. Це така культура, яку потрібно викорінити, бо так ми не переможемо ворога", – заявив Федоров.

При цьому він визнав роль Сирського як командира у проведенні низки успішних операцій ЗСУ. Главком у відповідь побажав Федорову "і надалі залишатися в команді України".

Однак Федоров також заявив, що не погодився обійняти посаду радника Зеленського – традиційну для різних звільнених чиновників. І анонсував ще одну розмову з президентом про подальший розвиток ситуації. Сам Зеленський паралельно заявив, що "Федоров залишається в моїй команді", однак його конкретну роль пообіцяв визначити пізніше.

Сам же Федоров, попри відверту критику на адресу Сирського під час брифінгу, про Зеленського відгукувався підкреслено шанобливо.

Чому Рада зайшла в глухий кут

Тим часом у парламенті продовжували реалізовувати обов'язкову програму дня: призначили Сергія Корецького прем'єр-міністром та затвердили пакет міністрів у його уряді (без голів Міноборони та МЗС, яких окремо вносить президент).

Фото: Кабмін Корецького (інфографіка РБК-Україна)

При цьому різні джерела РБК-Україна протягом дня все впевненіше говорили про те, що голосів за призначення Клименка міністром оборони все-таки немає.

Ситуацію додатково заплутали чутки про те, що й сам Клименко, бачачи ситуацію, яка склалася, відмовився переходити на роботу в Міноборони.

РБК-Україна чуло про це від кількох джерел, але остаточно підтвердити цю інформацію не вдалося. А Зеленський підкреслив, що в призначенні Клименка "бачить потенціал" і перелічив завдання, які стоятимуть перед новим міністром, серед інших – наведення ладу з мобілізацією.

У підсумку ситуація зайшла в глухий кут. Закінчивши з призначенням нового складу уряду, депутати де-факто вичерпали порядок денний, оскільки подань на "президентських" міністрів (оборони та закордонних справ) у Раді так і не з'явилося.

"Я оголошую перерву в засіданні. В єдності наша сила! Слава Україні" – з такими словами спікер Руслан Стефанчук закінчив пленарне засідання.

Фото: Кабмін Корецького (інфографіка РБК-Україна)

Сухий остаток затіяної в неділю кадрової комбінації – Україна отримала новий уряд, але залишилася без повноцінного міністра оборони: Федорова вже звільнили, а Клименка так і не призначили. Як правило, функції виконувача обов'язків у таких ситуаціях покладаються на першого заступника міністра – але щодо цього рішення ще не ухвалено.

Як заявив Зеленський, "крапку в цьому питанні" він ще не поставив. "Слуг народу" попередили, що пошуки нового кандидата на Міноборони триватимуть, і можливо, їм доведеться зібратися в Раді ще раз, о дев'ятій вечора. Якщо ні – парламент іде на канікули приблизно на місяць.