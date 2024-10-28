Фактор Ірану: на азіатських ринках впали ціни на нафту

Масштабний обстріл Ірану

У суботу Армія оборони Ізраїлю масштабно обстріляла військові об'єкти Ірану. Ця атака стала відповіддю на масштабний обстріл Іраном Ізраїлю 1 жовтня.

Зокрема, ізраїльські військові вдарили по об'єктах, на яких виробляються балістичні ракети і системи ППО. Натомість, ЦАХАЛ не атакувала об'єкти нафтогазового сектору та ядерні об'єкти ворога.

У ЗМІ повідомили, що Ізраїль пошкодив дві секретні військові бази Ірану.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство прогнозує перехід світу в епоху нижчих цін на енергоносії.

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