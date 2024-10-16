Кінець ери нафти та падіння цін: МЕА прогнозує нове століття в енергетиці

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що світ вступає в епоху нижчих цін на енергоносії. Перехід до використання електроенергії призводить до появи надлишків нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Energy Outlook .

"В історії енергетики ми були свідками століття вугілля та століття нафти, а тепер ми стрімко наближаємося до віку електрики", - сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

За його словами, за винятком великих геополітичних конфліктів, світ вступить у період, "коли ціни зазнають значного знижувального тиску".

"Світ готовий увійти до нового контексту енергетичного ринку у другій половині цього десятиліття, оскільки базові ринкові баланси для нафти та газу слабшають", - зазначив Біроль.

bloomberg.com

Це стало б поворотним моментом порівняно з початком десятиліття, коли різке зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії до України у 2022 році призвело до жорстокої хвилі інфляції. Ціни вже показали деякі ознаки охолодження: ф'ючерси на сиру нафту впали на 20% з максимумів цього року до 75 доларів за барель, незважаючи на конфлікт на Близькому Сході.

Агентство підтвердило свою думку, що попит на нафту і газ досягне плато в цьому десятилітті. Тим не менш, постачання нафти зростає на тлі нових обсягів видобутку в США, Бразилії, Канаді та Гайані, і насувається "хвиля" проектів з виробництва зрідженого природного газу.

Згідно зі звітом, "величезне додавання" близько 270 млрд кубометрів нових потужностей ЗПГ заплановано до 2030 року. Навіть деякі чисті енергетичні технології, такі як сонячна фотоелектрика, матимуть надлишок.

"Все готове для ринку покупців", – сказав Біроль.

Падіння нафтових цін на нафту та газ

Згідно зі звітом, ціни на сиру нафту можуть і надалі коливатися в діапазоні від 75 до 80 доларів за барель, але тільки в тому випадку, якщо ОПЕК та її союзники ще більше обмежать видобуток.

Під керівництвом Саудівської Аравії ОПЕК+ вже стримує рекордні резервні потужності близько 6 мільйонів барелів на день після серії скорочень видобутку. За прогнозами МЕА, до 2030 року цей рівень досягне 8 мільйонів барелів.

"Зростання електромобілів, очолюване Китаєм, ставить виробників нафти у незручне становище", - йдеться у звіті.

За даними МЕА, минулого року у світі було досягнуто рекордно високого рівня чистої енергії, включаючи понад 560 гігават (ГВт) відновлюваної потужності. Очікується, що у 2024 році в чисту енергію буде інвестовано близько 2 трильйонів доларів, що майже вдвічі перевищує суму, інвестовану у викопне паливо.

"У другій половині цього десятиліття перспектива більш рясних - або навіть надлишкових - поставок нафти та природного газу, залежно від того, як розвиватиметься геополітична напруженість, перенесе нас у зовсім інший енергетичний світ", - заявив Біроль.

У сценарії, заснованому на поточній політиці уряду, світовий попит на нафту досягне піку до 2030 року на рівні трохи менше 102 мільйонів барелів на добу, а потім до 2035 року знизиться до рівня 2023 року в 99 мільйонів барелів на добу, переважно через зниження попиту з боку транспортного сектора зі збільшенням використання електромобілів.

Надлишок потужностей ЗПГ, мабуть, призведе до створення дуже конкурентного ринку, принаймні доти, доки він не буде усунений, при цьому ціни в ключових регіонах-імпортерах становитимуть у середньому 6,5-8 доларів за мільйон британських теплових одиниць (БТЕ) до 2035 року, йдеться у звіті.

Ціни на ЗПГ в Азії, які вважаються міжнародним орієнтиром, нині становлять близько 13 доларів за мільйон БТЕ.