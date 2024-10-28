Фактор Ирана: на азиатских рынках упали цены на нефть

Масштабный обстрел Ирана

В субботу Армия обороны Израиля масштабно обстреляла военные объекты Ирана. Эта атака стала ответом на масштабный обстрел Ираном Израиля 1 октября.

В частности, израильские военные ударили по объектам, на которых производятся баллистические ракеты и системы ПВО. Зато ЦАХАЛ не атаковала объекты нефтегазового сектора и ядерные объекты врага.

В СМИ сообщили, что Израиль повредил две секретные военные базы Ирана.

Тем временем Международное энергетическое агентство прогнозирует переход мира в эпоху низких цен на энергоносители.

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