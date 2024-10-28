Фактор Ірану: на азіатських ринках впали ціни на нафту

З відкриттям торгових бірж в Азії вранці у понеділок, зафіксоване падіння цін на нафту. Дилери зітхнули з полегшенням, бо дізналися, що удар Ізраїлю по Ірану не нашкодив нафтовим об'єктам цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.