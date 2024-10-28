Фактор Ирана: на азиатских рынках упали цены на нефть

С открытием торговых бирж в Азии утром в понедельник, зафиксировано падение цен на нефть. Дилеры вздохнули с облегчением, так как узнали, что удар Израиля по Ирану не навредил нефтяным объектам этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.