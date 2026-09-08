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''Фактично знищений'': власник найбільшого ТРЦ Запоріжжя пообіцяв його відновити

15:42 08.09.2026 Вт
2 хв
City Mall зазнав значних руйнувань унаслідок російського удару 7 вересня
aimg Анастасія Мацепа
Фото: City Mall у Запоріжжі зазнав значних руйнувань унаслідок російського удару 7 вересня (facebook.com.pgo gov ua)

Компанія Arricano пообіцяла відбудувати торговельно-розважальний центр City Mall у Запоріжжі, зруйнований внаслідок російського удару 7 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Arricano, власника ТРЦ.

"7 вересня внаслідок російського удару було фактично знищено City Mall у Запоріжжі. На щастя, обійшлося без людських жертв", – повідомив девелопер.

В Arricano зазначили, що руйнування City Mall стали важким ударом для команди торговельного центру, його орендарів та сотень людей, які там працювали. Водночас компанія наголосила, що планує відновити об’єкт.

''Ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб відновити City Mall і забезпечити містян необхідними товарами та послугами'', – заявили в компанії.

У Arricano також нагадали, що протягом років команда та акціонери компанії намагалися підтримувати роботу торговельних центрів у прифронтових містах: ремонтували пошкоджені об’єкти, відновлювали їхню роботу та повертали людей на робочі місця.

У компанії також звернули увагу, що удар по City Mall став уже другим влучанням по її об’єктах за останні три тижні. 21 серпня внаслідок атаки безпілотника було зруйновано ТРК ''Сонячна Галерея'' у Кривому Розі.

City Mall є найбільшим торговельно-розважальним комплексом Запоріжжя. Його торгова площа перевищує 23,4 тис. кв. м. Для порівняння, площа другого за розміром ТРЦ міста – ''Аврори'' – становить близько 10 тис. кв. м.

Нагадаємо, 2 вересня ТРЦ City Mall у Запоріжжі, яким управляє компанія Arricano, тимчасово призупинив роботу до кінця вересня через поточну безпекову ситуацію.

У ніч проти 7 вересня російські окупанти атакували безпілотниками ТРЦ City Mall. Внаслідок влучання трьох "Шахедів" у будівлі спалахнула масштабна пожежа.

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