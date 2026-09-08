''Фактически уничтожен'': владелец крупнейшего ТРЦ Запорожья пообещал его восстановить

Компания Arricano пообещала отстроить торгово-развлекательный центр City Mall в Запорожье, разрушенный в результате российского удара 7 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Arricano, владельца ТРЦ.
"7 сентября в результате российского удара был фактически уничтожен City Mall в Запорожье. К счастью, обошлось без человеческих жертв", – сообщил девелопер.
В Arricano отметили, что разрушения City Mall стали тяжелым ударом для команды торгового центра, его арендаторов и сотен работавших там людей. В то же время компания подчеркнула, что планирует восстановить объект.
''Мы и дальше будем прилагать все усилия, чтобы восстановить City Mall и обеспечить горожан необходимыми товарами и услугами'', – заявили в компании.
В Arricano также напомнили, что в течение многих лет команда и акционеры компании пытались поддерживать работу торговых центров в прифронтовых городах: ремонтировали поврежденные объекты, восстанавливали их работу и возвращали людей на рабочие места.
В компании также обратили внимание, что удар по City Mall стал уже вторым попаданием по ее объектам за последние три недели. 21 августа в результате атаки беспилотника была разрушена ТРК "Солнечная Галерея" в Кривом Роге.
City Mall является крупнейшим торгово-развлекательным комплексом Запорожья. Его торговая площадь превышает 23,4 тыс. кв. м. Для сравнения, площадь второго по размеру ТРЦ города – ''Авроры'' – составляет около 10 тыс. кв. м.
Напомним, 2 сентября ТРЦ City Mall в Запорожье, которым управляет компания Arricano, временно приостановил работу до конца сентября из-за текущей ситуации безопасности.
В ночь на 7 сентября российские кафиры атаковали беспилотниками ТРЦ City Mall. В результате попадания трех "Шахедов" в здании вспыхнул масштабный пожар.