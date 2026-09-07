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"Шахеди" спалили ТРЦ City Mall у Запоріжжі разом із товаром, минулого тижня він закрився

11:42 07.09.2026 Пн
2 хв
Рятувальники ліквідовували шість осередків займання на площі у 700 квадратних метрів
aimg Валерій Ульяненко
"Шахеди" спалили ТРЦ City Mall у Запоріжжі разом із товаром, минулого тижня він закрився Фото: наслідки удару по ТРЦ City Mall у Запоріжжі (ДСНС)
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У ніч проти 7 вересня російські окупанти атакували безпілотниками торговельний центр City Mall у Запоріжжі. Внаслідок влучання трьох "Шахедів" у будівлі спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ЗаБор" та ДСНС.

Ворожа атака на торговельний центр сталася близько 00:30. За словами очевидців, у будівлю влучили три ударні дрони типу "Шахед".

Після влучань у приміщенні ТРЦ спалахнула пожежа. Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідовували шість осередків займання на загальній площі 700 квадратних метрів.

На момент обстрілу вся чергова зміна працівників перебувала в укритті, завдяки чому серед персоналу ніхто не постраждав.

Працівник торговельного центру Володимир, який є переселенцем із Гуляйполя, розповів про перші хвилини після атаки.

"О пів на першу ночі. Три шахеди прилетіло, тоді пожежні приїхали гасити. І все. Оце бачите що", - розповів чоловік.

Фото: наслідки удару по ТРЦ City Mall у Запоріжжі (ДСНС)

Чоловік зазначив, що після переїзду до обласного центру знову опинився у небезпеці через російські обстріли.

"Сидів у Гуляйполі, тепер тут стріляють", - додав він.

Товар залишився в магазинах

Через постійні повітряні тривоги та сувору заборону перебувати всередині приміщень під час небезпеки місцеві підприємці не встигли забрати свій товар із магазинів.

Після чергового прильоту та пожежі власники торгових точок не знають, чи зможуть взагалі найближчим часом повернутися до роботи в ТРЦ та в якому стані перебуває вціліле майно.

Закриття ТРЦ

Нагадаємо, 2 вересня ТРЦ City Mall у Запоріжжі, яким управляє компанія Arricano, тимчасово призупинив роботу до кінця вересня через поточну безпекову ситуацію.

В Arricano пояснили, що протягом останнього місяця РФ суттєво збільшила кількість ударів по цивільних об'єктах, зокрема торговельних комплексах. Окремим фактором став удар по гіпермаркету ''Епіцентр'', який розташований безпосередньо поряд із City Mall у Запоріжжі.

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