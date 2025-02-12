Фахівці закликають не годувати лебедів хлібом: стало відомо чому

Раніше ми писали, що птахи не лише прикрашають будь-який ландшафт, а й приносять користь саду та городу. Залучити їх на своє подвір’я можна, встановивши годівниці, проте важливо правильно підбирати корм, щоб не нашкодити пернатим гостям. РБК-Україна розповідало про 10 продуктів, яких варто уникати у годівницях для птахів.

Також ми розповідали, що як привернути птахів до свого подвір’я та городу, оскільки зима - важливий період для підготовки саду до нового сезону, і їх залучення може стати ефективним природним методом боротьби зі шкідниками. Пернаті помічники допомагають зменшити кількість комах-шкідників, які зимують у корі дерев або ґрунті.

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