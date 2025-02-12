Фахівці закликають не годувати лебедів хлібом: стало відомо чому

Екологи та спеціалісти з охорони природи наголошують на небезпеці підгодовування лебедів та інших диких птахів хлібобулочними виробами. Така їжа не лише негативно впливає на здоров’я птахів, а й порушує їхні природні інстинкти, зокрема здатність до міграції.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сумської міської ради.
Експерти пояснюють, що годувати лебедів слід лише за екстремальних погодних умов, коли водойми вкриті льодом і птахи не можуть самостійно знайти їжу. У таких випадках рекомендується використовувати корисні продукти, такі як сирі або трохи відварені овочі, злакові культури (пшениця, ячмінь, кукурудза) та фрукти.
Фахівці закликають громадян відповідально ставитися до дикої природи та уникати зайвого втручання в екосистему. Найкращий спосіб допомогти птахам - це дотримання природного балансу та збереження їхнього природного середовища.
Раніше ми писали, що птахи не лише прикрашають будь-який ландшафт, а й приносять користь саду та городу. Залучити їх на своє подвір’я можна, встановивши годівниці, проте важливо правильно підбирати корм, щоб не нашкодити пернатим гостям. РБК-Україна розповідало про 10 продуктів, яких варто уникати у годівницях для птахів.
Також ми розповідали, що як привернути птахів до свого подвір’я та городу, оскільки зима - важливий період для підготовки саду до нового сезону, і їх залучення може стати ефективним природним методом боротьби зі шкідниками. Пернаті помічники допомагають зменшити кількість комах-шкідників, які зимують у корі дерев або ґрунті.
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