Специалисты призывают не кормить лебедей хлебом: стало известно почему

Ранее мы писали, что птицы не только украшают любой ландшафт, но и приносят пользу саду и огороду. Привлечь их в свой двор можно, установив кормушки, однако важно правильно подбирать корм, чтобы не навредить пернатым гостям. РБК-Украина рассказывало о 10 продуктах, которых стоит избегать в кормушках для птиц.

Также мы рассказывали, что как привлечь птиц к своему двору и огороду, поскольку зима - важный период для подготовки сада к новому сезону, и их привлечение может стать эффективным естественным методом борьбы с вредителями. Пернатые помощники помогают уменьшить количество насекомых-вредителей, которые зимуют в коре деревьев или почве.

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