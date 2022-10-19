Фахівці розпочали відновлення електропостачання на лівому березі Києва

Фахівці ДТЕК розпочали ремонтні роботи після порушень в електромережах на лівому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськради.

За даними відомства, фахівці вже виїхали на енергетичний об'єкт, вони проводять обстеження та докладають усіх зусиль для того, щоб відновити електропостачання для киян.

"Щойно причини буде з'ясовано, ДТЕК "Київські електромережі" зможе зорієнтувати клієнтів про час відновлення електропостачання", - зазначають у КМДА.