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Специалисты начали восстановление электроснабжения на левом берегу Киева

Фото: специалисты начали восстановление электроснабжения на левом берегу Киева (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Специалисты ДТЭК начали проводить ремонтные работы после нарушений в электросетях на левом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского горсовета.

По данным ведомства, специалисты уже выехали на энергетический объект, они проводят обследование и прилагают все усилия для того, чтобы возобновить электроснабжение для киевлян.

"Как только причины будут выяснены, ДТЭК "Киевские электросети" сможет сориентировать клиентов о времени возобновления электроснабжения", - отмечают в КГГА.

Напомним, вчера, 18 октября, россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры в Деснянском районе Киева.

В результате атаки оккупантов у части жителей столицы пропал свет и вода.

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ДТЭККиевЭлектроэнергия