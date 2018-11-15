Facebook замовляла негативні статті про Apple і Google, - NYT

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

У деяких статтях вказувалося, що Apple збирає дані своїх користувачів

Компанія Facebook після скандалу з британською фірмою Cambridge Analytica замовляла негативні статті про своїх технологічних конкурентів - Apple і Google. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету The New York Times.

Так, NYТ з посиланням на джерела в соцмережі зазначає, що нові зобов'язання Facebook поклала на консалтингову фірму Definers Public Affairs, яка займається висвітленням діяльності компанії у ЗМІ. Зазначено, що це сталося у жовтні 2017 року і безпосередньо після скандалу з передачею особистих даних користувачів - у березні цього року. Критичні статті виходили на пов'язаному з нею сайті NTK Network.

Газета також наголошує, що багато статей, що публікуються цим порталом, пишуться співробітниками Definers. У NTK не дуже велика аудиторія, але його матеріали часто розміщують у себе багато американських журнали, зокрема Breitbat.

Також повідомляється, що в одних статтях вказувалося, що Apple збирає дані своїх користувачів, в інших - применшувалася можлива роль Facebook у процес втручання у президентські вибори 2016 року в США.

Крім того, на замовлення Facebook через Definers Public Affairs проходили критичні статті про американського фінансиста Джорджа Сороса, який у ході виступу на Всесвітньому економічному форумі звинуватив Facebook і Google в тому, що вони "не хочуть захищати суспільство від наслідків своїх дій".

При цьому в Facebook заперечують інформацію про те, що вони просили консалтингову фірму публікувати негативну інформацію про конкурентів.

"Невірно припускати, що ми коли-небудь просили Definers за гроші писати статті від імені Facebook або повідомляти що-небудь неправдоподібне", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, Британія просить Євросоюз розслідувати справу компанії Facebook з приводу звинувачень у зловживаннях даними користувачів, у тому числі через компанію Cambridge Analytica.

РБК-Україна також повідомляло, що дані 257 тисяч користувачів Facebook розмістили у вільному доступі в інтернеті, в тому числі приватні повідомлення більше 80 тис. користувачів, більшість яких - з України.