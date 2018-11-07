Британия просит ЕС расследовать политическую рекламу в Facebook

Фото: Cambridge Analytica и Facebook (flickr.com/bookcatalog)

Экспертов интересует политическая реклама, распространяемая в обход правил соцсети

Великобритания просит Евросоюз расследовать дело компании Facebook, касающееся обвинений в злоупотреблениях данными пользователей, в том числе через компанию Cambridge Analytica. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации агентства, британское Управление комиссара по информации (ICO) 6 ноября передало дело Facebook комиссии по защите данных Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира компании.

Отмечается, что ирландский регулятор вспомнил о Cambridge Analytica и Facebook в связи с новым законом ЕС о защите личных данных, принятым в мае 2018 года.

Представитель ICO сообщил, что экспертов интересует, в частности, политическая реклама, распространяемая подозрительными аккаунтами, в обход правил соцсети, согласно которым, заказчик политической рекламы должен предоставить информацию о себе и о том, кто ее оплатил.

Напомним, в начале 2018 года разгорелся скандал с Cambridge Analytica, когда компанию обвинили в незаконном сборе данных 87 миллионов пользователей Facebook, которые она передавала третьим лицам. Подозревали, что предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа использовал эти данные для политической рекламы.

В мае Министерство юстиции США и ФБР начали расследование против ныне не существующей компании Cambridge Analytica.