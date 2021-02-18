Facebook заблокирует новости для австралийских пользователей

Компания Facebook заблокирует возможность пользователям в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Об этом сообщил руководитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон.

По его словам, новое австралийское законодательство создает прецедент, когда правительство решает, сколько платит сторона, которая уже получает выгоду от бесплатной услуги.

"Предложенный закон принципиально неправильно понимает отношения между нашей платформой и авторами, которые используют ее для обмена новостным контентом. Это поставило нас перед суровым выбором: попробовать придерживаться закона, который игнорирует реалии этих отношений, или не позволять новости на нашей платформе в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее", - сказал он.