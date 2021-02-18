Facebook заблокує новини для австралійських користувачів

Компанія Facebook заблокує можливість користувачам в Австралії переглядати та обмінюватися новинами. Так соцмережа відповіла на законопроєкт австралійської влади, який змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.

Про це повідомив керівник Facebook в Австралії та Новій Зеландії Вільям Істон.

За його словами, нове австралійське законодавство створює прецедент, коли уряд вирішує, скільки платить сторона, яка вже отримує вигоду від безкоштовної послуги.

"Запропонований закон принципово неправильно розуміє відносини між нашою платформою та авторами, які використовують її для обміну новинним вмістом. Це поставило нас перед суворим вибором: спробувати дотримуватись закону, який ігнорує реалії цих відносин, або не дозволяти новини на нашій платформі в Австралії. З важким серцем ми обираємо останнє", - сказав він.