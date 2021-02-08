Google запустил новостной сервис в Австралии. Ранее были угрозы отключить поисковик

Американская компания Google запустила новостной сервис в Австралии. На первом этапе проект News Showcase стартовал с семью изданиями, всего сделка охватывает пока 25 СМИ.

Сообщается, что в проекте News Showcase участвуют ведущие медиа Canberra Times, Illawarra Mercury, Saturday Paper и Crikey, а Google платит им за размещение контента. В то же время такие издания как Nine, Sydney Morning Herald и Age отвергли предложение IT-гиганта до тех пор, пока не вступит в силу новый кодекс СМИ.

Отметим, Showcase размещает контент издателей на панели, на которых отображается больше информации, чем в результатах поиска или в Google News. Панели появляются в сервисе для Android, iOS, мобильных веб-сайтах и ​​в Discover для iOS.

Кроме того, издатели имеют доступ к аналитике из Showcase, чтобы видеть, как работает контент.

До этого Google отказывался от запуска новостного сервиса в Австралии из-за несогласия с кодексом средств массовой информации, который предлагает местное правительство. В частности, федеральное правительство планирует принять закон, который вынудит Google и Facebook вступить в переговоры с медиакомпаниями по поводу оплаты за размещение контента.