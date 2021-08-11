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Facebook заблокировал сотни аккаунтов из России, распространявших фейки о вакцинации

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США, Среда 11 августа 2021 07:35
Facebook заблокировал сотни аккаунтов из России, распространявших фейки о вакцинации Фото: Facebook заблокировал сотни аккуантов из России за фейки о вакцинации (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Facebook заблокировал сотни аккаунтов из России, распространявших фейки о вакцинации. Выявлена ​​связь между сетью аккаунтов и дезинформационной кампанией маркетингового агентства Fazze, являющегося частью российской компании AdNow, против вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Facebook.

"Fazze теперь запрещено на нашей платформе. Эта кросс-платформная операция была нацелена прежде всего на аудиторию в Индии, Латинской Америке и в меньшей степени - в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

В целом, как сообщается, удалены 65 российских аккаунтов в соцсети Facebook и 243 - в Instagram.

Уточняется, что это была "вторая волна попыток" сети аккаунтов очернить COVID-вакцины западного производства. Расследование показало, что в ноябре 2020 года та же сеть пыталась представить вакцину AstraZeneca как опасную, поскольку в ней используется аденовирус, взятый у шимпанзе.

Эти сообщения появились в Facebook на языке хинди примерно в то самое время, когда правительство Индии обсуждало вопрос о выдаче разрешения на использование вакцины AstraZeneca.

Обе волны кампании, не увенчались успехом и не получили большого распространения - несмотря на размах и разнообразие использованных методов.

В то же время Facebook в своем отчете указывает на очевидные ошибки организаторов кампании, в частности путаницу с языками. Так, мемы на хинди сопровождались хэштегом на португальском языке.

Напомним, что бывший топ-менеджер Facebook обвинил компанию в нежелании изучать влияние дезинформации.

Ранее Байден обвинил соцсети в "убийстве" американцев. Facebook назвал это необоснованным.

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