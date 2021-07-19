Бывший топ-менеджер Facebook обвинил компанию в нежелании изучать влияние дезинформации

Facebook не заинтересован в том, чтобы разобраться в следствиях распространения определенной информации в социальных сетях. Он больше заинтересован в пиаре, сообщил бывший вице-президент Facebook Брайан Боланд, работавший в компании с 2009 года по ноябрь 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Он стал наиболее высокопрофильным экс-сотрудником Facebook, раскритиковавшим компанию за ее бездействие по вопросам борьбы с дезинформацией.

"Это одна из главных причин, по которым я ушел. После 11 лет работы над тем, чем я гордился, я стал замечать, что меня беспокоит информация, которой можно делиться на платформе, и то, что мы не понимаем, как она может влиять на сообщества большие и малые", - сказал он.

По его словам, Facebook не предпринимал должных усилий, чтобы понять это, и сейчас компания больше заинтересована в том, что избегать историй в прессе или контролировать нарратив.

Отвечая на вопрос, считает ли он Facebook инструментом радикализации, Боланд сказал, что не знает этого.

"И я хотел бы знать. И один из лучших способов узнать это - получить сведения, которые позволят исследователям и журналистам заняться трудоемкой работой", - ответил он.

Комментарии Боланда были сделаны на фоне публичного конфликта Facebook с администрацией президента США. Белый дом обвиняет Facebook в том, что он недостаточно хорошо борется с дезинформацией по поводу вакцинации от коронавируса.